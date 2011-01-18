Украина купит к Евро-2012 двухэтажные поезда

АО "Шкода Вагонка" (Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока.

Соответствующее объявление размещено на сайте Государственные закупки.

Согласно объявлению, срок поставки - II квартал 2012 г.

Стоимость договора со «Шкода Вагонка», подписанного 12 января т.г., - 39,9 млн. евро (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. состоялось подписание контракта ЮЖД с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут в состоянии развивать скорость движения до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине. Общая стоимость по проекту составляет 307 млн. долларов США. При этом финансирование 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов) будет осуществляться за счет кредитных средств Эксимбанка Республики Корея сроком на 10 лет.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество ŠKODA Вагонка А.С. ориентировано на продукты в области электрических единиц для пригородных перевозок, моторных единиц, региональных транспортных средств и прицепов, включая полное обслуживание транспортных средств, ремонт и модернизацию, продажу запасных частей.