Самым сильным человеком планеты стал украинский офицер

Во второй раз титул самого сильного человека планеты в весовой категории до 105 килограммов завоевал старший офицер Воздушного командования “Центр” Воздушных сил Вооруженных сил Украины старший лейтенант Виталий ГЕРАСИМОВ из Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Соревнования проходили в Киеве в рамках Всемирного фестиваля богатырской силы.

"Я очень благодарен своему командиру, подполковнику Вячеславу ДРОБОТУ. Как бывший спортсмен-гиревик, он всегда идет мне навстречу в планировании соревнований, чтобы это не влияло на выполнение задач по службе. Да и в коллективе все интересуются спортивными новостями, моими успехами и поддерживают меня", – сказал после соревнований В.ГЕРАСИМОВ.