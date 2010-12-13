В «Лото-Забава» выиграли джек-пот в 8 миллионов

В воскресенье, 12 декабря, во время розыгрыша очередного тиража в «Лото-Забава» участники игры выиграли призы на общую сумму 13 млн. 736 тыс. грн.

В частности, как говорится в переданном УНИАН сообщении лотерейного оператора «М.С.Л.», выигран джек-пот в размере 8 млн. грн., выигран еще 1 млн. грн. грн. (разделили между собой 4 игрока), еще четверо получат по 100 тыс. грн., один игрок – 200 тыс. грн., еще семеро – почти по 60 тис. грн., в дополнительном акционном розыгрыше выигран приз 25 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, «игра состоялась 12-го числа 12-го месяца и выдалась фантастически удачной для игроков, по-настоящему предновогодней, феерически праздничной». Также, обращают внимание авторы сообщения, в этот день появился 81-й миллионер в истории лотереи, уже 18-й миллионер в этом году. «Главный победитель, купивший счастливый билет в Одесской области, стал не просто миллионером, а мультимиллионером, выиграв сумму, эквивалент более миллиона американских долларов», - отмечают организаторы лотереи.

В 2010 году это уже 4-й мультимиллионер «Лото-Забава», и уже второй раз подряд выигрывают джек-пот в размере 8 млн. грн., добавили они.

Между тем в сообщении напоминается, что 2010 год для лотереи особенный - с конца января игра идет по новым правилам, которые позволяют игрокам выигрывать крупные суммы гораздо чаще, а 1 млн. грн. выигрывают так часто, как никогда ранее. Именно поэтому 2010-й стал рекордным по числу новых миллионеров «Лото-Забава».

***«Лото-Забава» - единственная государственная лотерея бинго в Украине. История этой лотереи насчитывает более 11-ти лет. Первые победители-миллионеры появились в начале 2000 года.