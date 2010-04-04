Победитель британской лотереи умер от инфаркта, растратив выигрыш
08:20, 04 апреля 2010Курьёзы
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Джек-пот разрушил жизнь
Британец Кейт Гуг, выигравший пять лет назад в национальную лотерею 13 млн долларов, умер от инфаркта в возрасте 58 лет.
Бывший пекарь незадолго до смерти признался, что выигрыш разрушил его жизнь.
После победы в лотерее он развелся с женой, с которой прожил 27 лет.
Значительную часть своего выигрыша он потерял в результате действий мошенников, а остальные потратил на выпивку, лошадиные скачки, дорогие машины и пакет акций "Астон Виллы" - клуба британской Премьер-лиги.
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