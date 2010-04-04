Победитель британской лотереи умер от инфаркта, растратив выигрыш

Британец Кейт Гуг, выигравший пять лет назад в национальную лотерею 13 млн долларов, умер от инфаркта в возрасте 58 лет.

Бывший пекарь незадолго до смерти признался, что выигрыш разрушил его жизнь.

После победы в лотерее он развелся с женой, с которой прожил 27 лет.

Значительную часть своего выигрыша он потерял в результате действий мошенников, а остальные потратил на выпивку, лошадиные скачки, дорогие машины и пакет акций "Астон Виллы" - клуба британской Премьер-лиги.

Би-Би-Си