Сегодня пройдет всемирная акция «Час Земли»

Сегодня состоится экологическая акция, инициированная Всемирным фондом природы WWF, призванная объединить человечество для борьбы с глобальным потеплением.

Уже 4 года подряд в последнюю субботу марта в 20:30 люди во всем мире выключают свет на один час - Час Земли.

Впервые “Час Земли” был проведен в городе Сиднее (Австралия) в 2007 году, когда в 2,2 миллионах домов и организаций выключили свет на один час. Уже через год это событие стало всемирной экологической инициативой, к которой приобщилось свыше 100 миллионов людей в 35 странах мира. В знак солидарности с «Часом Земли» освещение выключили даже в римском Колизее и на Золотых Воротах в Сан-Франциско. Этот всемирный призыв имеет целью привлечь внимание к проблеме изменения климата на планете и эффективного энергопотребления.