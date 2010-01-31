Индонезия подарила Украине Гонг мира

Индонезия подарила Украине памятный знак - Гонг мира, который планируется установить в Кременчуге Полтавской области до 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

По его словам, вопрос установки гонга обсуждался 29 января с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия Нининг Сунингсих РОХАДИАТ, которая посещала Полтавскую область.

"Такие памятные знаки установлены в столицах других стран, а Кременчуг - это первый город, который не является столицей, но где установят гонг. Планируется до Дня Победы - 9 мая - установить его в Парке Мира", - сказал мер.

Вместе с тем он сообщил, что изображенный на Гонге мира знака Солнца, который по внешнему виду похож на свастику, уберут.

"Мы приняли совместное решение убрать этот знак с Гонга мира, так как жители могут истолковать его неправильно", - заявил Н.ГЛУХОВ.

Гонг мира представляет собой 150-килограммовую металлическую тарелку, на которой изображены символы независимых стран мира. На внутреннем круге изображены 10 символов основных религий мира. Индонезия передает Гонги мира в дружественные страны.