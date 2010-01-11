Дейли Телеграф советует крепче держать сумки в киевском метро

Британская «Дейли Телеграф» ознакомила своих читателей с коротким путеводителем по Киеву. Советы дает Анна Шевченко, уроженка Киева и автор англоязычного гида по Украине.

Британцам рекомендуют начать знакомство с Киевом с Бессарабского рынка, чтобы «вдохнуть запах города»; крепче прижимать к себе сумочки в переполненном, но сравнительно опрятном метро; женщинам не стоит носить обувь на высоких каблуках, поскольку историческая часть города вымощена плиткой.

Набор сувениров в память о городе традиционный – вышитые рушники, диск с православной литургией из Печерской Лавры и бутылка водки, которую, утверждает Анна Шевченко, итальянцы признали наилучшим афродизиаком.

Ранее газетная версия путеводителя по Киеву появилась в рубрике «Путешествия» американского «Вашингтон пост».