Одесские архивариусы ищут украинские корни Джонни Деппа

Работники Одесского архива предполагают, что в городе когда-то жил предок голливудского актера Джонни ДЕППА. В учреждении нашли записи о семье по фамилии Депп.

Как сообщает телеканал "1+1", архивариус Одесского областного архива Марина БАТУРИНА отметила, что Депп Николай Александрович, который был одним из основателей Русского технического общества, имеет немецкие корни. Его отца звали Депп Александр-Август Филиппович. Известно также, что и у Джонии ДЕППА есть немецкие корни.

Чтобы собрать больше информации относительно этой семьи переселенцев, одесские архивариусы отправили запрос в российский архив. Готовят и письма самому актеру.