Одесские архивариусы ищут украинские корни Джонни Деппа
10:09, 05 января 2010Курьёзы
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Готовят и письма самому актеру
|Джони Депп
Как сообщает телеканал "1+1", архивариус Одесского областного архива Марина БАТУРИНА отметила, что Депп Николай Александрович, который был одним из основателей Русского технического общества, имеет немецкие корни. Его отца звали Депп Александр-Август Филиппович. Известно также, что и у Джонии ДЕППА есть немецкие корни.
Чтобы собрать больше информации относительно этой семьи переселенцев, одесские архивариусы отправили запрос в российский архив. Готовят и письма самому актеру.
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