Верят ли поляки в Святого Николая

Почти 70% поляков не верят в Святого Николая, хоть 65% польских граждан придерживается традиции дарить подарки в день этого святого.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным опроса MillwardBrown SMG/KRC, в то же время большинство поляков не представляют себе, чтобы подарки дарил кто-то другой, а не человек в красном костюме с седой бородой.

Однозначно не верят в существование Святого Николая 44% опрошенных и „скорее всего” не верят еще 24% опрошенных.

В то же время уверены в его существовании 19% поляков, а еще 13% склоняются к мысли, что он таки существует.

Больше всего тех, кто не верит в Святого Николая, среди молодых людей до 30 лет.

75% поляков также заявили, что, по их мнению, они заслужили подарки в этом году.

18% сказали, что не заслужили, а еще 7% опрошенных не смогли определиться.