Секретные документы ЧФ РФ нашли в кабаке Севастополя

10 документов с грифом "секретно", принадлежащих штабу Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) были найдены жителями Севастополя и переданы в СБУ, пишет "Коммерсантъ-Украина". По странному стечению обстоятельств после этой находки стало известно о самоубийстве начальника топографической службы одной из бригад морской пехоты Черноморского флота. В СБУ и ЧФ РФ эти два инцидента пока не связывают.

Секретная документация Черноморского флота Российской Федерации была найдена жителями Севастополя, которые сразу же передали ее в местное управление Службы безопасности Украины. Как стало известно изданию, речь идет о 10 документах объемом 180 страниц, имеющих гриф "секретно". В частности, среди них оказались "Руководство по подготовке кораблей и судов ВМФ к походам, переходам, выходам на боевую подготовку, управлению ими в ходе выполнения задачи в море" и "Инструкция по организации береговой системы наблюдения".

– Эти документы были, грубо говоря, найдены в кабаке и переданы Службе безопасности,– рассказал источник, информированный об обстоятельствах находки.– То, что СБУ о них узнала, это еще ладно – хуже было бы, если бы эти бумаги попали к третьему государству.

По информации Ъ, вчера все оригиналы документов были переданы Службой безопасности официальному представителю ФСБ в Украине. Как удалось выяснить, передача прошла в соответствии с договором о сотрудничестве и взаимодействии между СБУ и министерством безопасности РФ (с декабря 1993 года – федеральная служба контрразведки, с июня 1995 года – федеральная служба безопасности), подписанным в 1992 году, ст. 6 которого предусматривает, что стороны должны обмениваться информацией, касающейся вопросов обеспечения безопасности.

– Ситуация с потерей секретных документов является яркой иллюстрацией того, как представители ФСБ обеспечивают безопасность Черноморского флота,– с иронией отметил высокопоставленный сотрудник СБУ.

Как известно, сейчас в составе ЧФ РФ в Крыму работают 19 офицеров ФСБ России, задача которых – обеспечивать безопасность флота. Вместе с тем еще в июне украинская сторона по официальным каналам проинформировала российские власти о том, что все сотрудники спецслужбы должны покинуть территорию Украины максимум через полгода после получения этого уведомления. После этого обеспечивать безопасность ЧФ РФ будет подразделение военной контрразведки СБУ в Севастополе.

Примечательно, что с потерей секретной документации совпала по времени смерть начальника топографической службы 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ, получившего пулевое ранение в голову. 27-летний капитан-лейтенант был обнаружен 3 ноября в служебном кабинете с пистолетом в правой руке, рядом с ним была найдена записка: "Прошу в моей смерти никого не винить". Пистолет и 16 патронов к нему он получил, заступив в суточный наряд.

Внутреннее расследование инцидента проводится дознавателями ЧФ РФ в рамках ст. 110 уголовного кодекса Российской Федерации ("доведение до самоубийства"). Связаны ли между собой эти два инцидента, пока неизвестно. "До окончания следственных действий говорить о каких-либо версиях и причинах смерти офицера нецелесообразно",– заявили в службе информации ЧФ РФ.