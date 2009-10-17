Первое в истории подводное заседание кабинета министров

Кабинет министров Мальдивской Республики, которой угрожает затопление вследствие климатических изменений, провел сегодня первое в мире подводное заседание. Как передает ИТАР-ТАСС, облачившись в подводные костюмы с аквалангами, президент страны Махаммед НАШИД и 12 министров обсудили в ходе получасового заседания, на глубине шести метров проблемы существования островного государства, состоящего из 1192 островов.

По прогнозам экспертов ООН, подъем уровня океана на чуть более 58 см станет причиной затопления большей части Мальдивских островов к 2100 году.

В дискуссии президент и министры использовали жесты и грифельные доски и в конце заседания подписали обращение ко всем государствам с призывом добиваться существенного сокращения выбросов парниковых газов перед предстоящей в Копенгагене в декабре Конференции ООН по изменению климата. Трое министров в "подводном кабинете" участия не принимали и все - по уважительным причинам: двое по состоянию здоровья, а один в связи с деловой поездкой в Европу.

Для проведения исторического заседания кабинета его участники прошли специальный курс подготовки, позволивший им овладеть навыками ныряния и работы под водой. Сам М.НАШИД имеет диплом инструктора по погружениям в открытом море профессиональной ассоциации ныряльщиков.