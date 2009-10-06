Барак и Мишель Обама открыли свой огород для экскурсий

Барак и Мишель Обама пригласили американских школьников посетить знаменитый огород Белого дома.

"Президент и первая леди поручили открыть огород на Южной лужайке группам школьников для экскурсий. Такие туры должны стать важной частью образовательного процесса... Экскурсии будут проводить повара Белого дома", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Экскурсии будут включать прогулку по Южной лужайке, знакомство с огородом, пасекой, а также небольшую лекцию о здоровой пище.

Огород был разбит в марте 2009 года супругой президента США. С тех пор десятки килограммов овощей попали на кухню Белого дома. Продукты с огорода и пасеки используются для приготовления пищи семье президента, а также при подготовке к официальным приемам. На грядках огорода растут шпинат, брокколи, несколько сортов салата и капусты, а также зелень.

Первая леди США продолжила традицию супруги 32-го президента США Франклина Рузвельта Элеоноры, которая впервые организовала огород у Белого дома в 1943 году. Во время Второй мировой войны Рузвельт выращивала фрукты, овощи и зелень. Супруга президента рассчитывала на собственном примере показать остальным американцам, как можно обеспечить себя продуктами в кризисные времена. Инициатива Элеоноры Рузвельт имела большой успех. По некоторым данным, почти 40% овощей и фруктов в те годы в США выращивались на подобных частных огородах.

Барак Обама еще во время своей избирательной кампании призывал поддерживать сельское хозяйство и делать выбор в пользу экологически чистой и здоровой пищи.

РИА Новости