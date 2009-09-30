Мисс Сингапур лишили короны из-за кражи белья

Девушка, победившая на конкурсе красоты «Мисс Сингапур-2009», лишилась короны, после того как была уличена в краже кредитных карт и покупке по ним нижнего белья, передает Reuters. Как сообщается, девушка успела потратить $ 5 тыс. 662 чужих средств, потратив их на белье, телефоны и босоножки.

«Мисс Сингапур» добровольно сложила с себя полномочия и лишилась права представлять свою страну в финале конкурса «Мисс мира», который пройдет в декабре в Южной Африке.

Ранее девушка подвергалась критике со стороны организаторов конкурса за плохое знание английского и, в частности, за неправильное произношение слова «бикини».

Газета.ру