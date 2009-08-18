Ради удобства Путина в Красноярском крае будут травить комаров

До конца месяца главу российского правительства ожидают на одном из месторождений в Туруханском районе. Из-за обилия кровососущих насекомых людям там даже в самую жаркую погоду приходится надевать брезентовые брюки и штормовку. Но для удобства Владимира Путина решено провести масштабную химобработку при помощи авиации. Об этом пишет сегодня "Московский комсомолец". Это решение согласовано с Роспотребнадзором. Специалисты уверяют, что подготовленные препараты воздействуют только на комаров, и абсолютно безвредны для людей.

Эхо Москвы