Хит от гарантов: появился юмористический ролик-поздравление от пяти украинских президентов

Накануне Нового года ТСН создал музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году до Петра Порошенко 2015-го.

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Всего в 100-секундный юмористический ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. А в основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.