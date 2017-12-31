Хит от гарантов: появился юмористический ролик-поздравление от пяти украинских президентов
16:16, 31 декабря 2017Курьёзы
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Обращения глав государства записали под традиционную рождественскую мелодию.
Появился гуманистический ролик-поздравление от украинских президентов / фото УНИАН
Накануне Нового года ТСН создал музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году до Петра Порошенко 2015-го.
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Всего в 100-секундный юмористический ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. А в основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.
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