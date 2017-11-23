Около 3 тысяч беженцев погибли или пропали без вести при попытке попасть в этом году в Европу

С начала 2017 года морских маршрутах погибли или пропали без вести около 3 тыс. беженцев, пытавшихся попасть в Европу. Об этом директор европейского бюро Управления верховного комиссара ОНН по делам беженцев (УВКБ) Паскаль Моро сказала сегодня в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

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Еще 57 мигрантов, по данным УВКБ, исчезли или погибли по суше. Также Моро заявила, что с середины 2017 года мигранты изменили маршруты, по которым переправляются в Европу. К примеру, значительно меньше беженцев попадает в Италию. Их путь теперь начинается не в Ливии, а в Тунисе, Турции или Алжире, подчеркнула она.

Согласно отчету УВКБ, число мигрантов, прибывших в Испанию в период с июля по сентябрь 2017 года, возросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В основном, это выходцы из Марокко, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Сирии.

Вновь растет нагрузка на Грецию. В сентябре морским путем в эту страну прибыли 4,8 тыс. человек. В последний раз такая цифра фиксировалась в марте 2016 года. Причем две трети от числа беженцев, добравшихся до Греции, составляют женщины и дети. Всего же, согласно данным УВКБ, в 2017 году в Европу без сопровождения прибыли 15,2 тыс. несовершеннолетних мигрантов.

УВКБ также фиксирует увеличение числа беженцев, направляющихся на Кипр, а также через Черное море из Турции в Румынию.