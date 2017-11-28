В Панаме отель решил избавиться от фамилии Трампа в своем названии из-за убытков (видео)

В Панаме руководство отеля хочет удалить из названия фамилию американского президента, и не иметь с ним больше дела.

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По разным оценкам, отель, открытый шесть лет назад, за это время принес хозяину Белого дома 50 миллионов долларов.

Компания Трампа не обладает роскошным зданием, но дала в пользование брендовое имя и руководит бизнесом.