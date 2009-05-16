Гей-параду в день финала «Евровидения» быть?

Представители сексуальных меньшинств намерены провести свою акцию сегодня в Новопушкинском сквере в Москве – в день финала «Евровидения» несмотря на запрет властей.

Об этом говорится в заявлении оргкомитета гей-парада, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"В условиях запрета любых манифестаций со стороны московских властей мы приняли решение провести свою акцию, чтобы отстоять свое право на свободу собраний", - говорится в заявлении оргкомитета.

Сообщается, что на манифестацию выйдут активисты российских, белорусских и зарубежных сексменьшинств.

В тоже время организаторы предупреждают потенциальных участников о возможности быть задержанными милицией.

"В сложившихся условиях мы предупреждаем наших сторонников, которые могут прийти на манифестацию в Новопушкинский сквер, о возможных последствиях. Мы предупреждаем вас о возможном риске подвергнуться физическому насилию и быть задержанными", - говорится в заявлении оргкомитета.

В тоже время в ГУВД города Москвы заявили, что не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций в центре Москвы и предупредили граждан об ответственности за участие в них.

Как сообщал УНИАН, 13 мая посол Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ пояснил, что запрещение гей-парадов в Москве вызвано лишь намерениями сохранить гражданское спокойствие.

Он также посоветовал лидерам гей-организаций России отмечать свои праздники другим образом, чем проведение гей-парадов.