Появился полуостров: россияне оконфузились с новой купюрой (фото)

При пристальном рассмотрении новых банкнот, представленных накануне в России, обнаружилась интересная для сахалинцев деталь. На "дальневосточной" купюре в 2000 рублей также нарисованы контуры карты Дальнего Востока. Остров Сахалин на них соединен с материком, передает ASTV.RU.

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Как видно на увеличенном изображении купюры, на севере острова существует сухопутный переход на "большую землю". Белые контуры, которыми можно было бы объяснить соприкосновение Сахалина и материка, на части рисунка частично исчезают. На их месте остается не вода, а сухопутная территория, вполне достаточная для самостоятельного перехода или поездки на полуостров Сахалин.

Исходя из длины всего острова в 948 километров, можно предположить: сухопутный переход тянется не менее чем на несколько километров.

Вскоре после резонанса в СМИ Яндекс вернул Сахалин на место. Однако до сих пор в спутниковых картах он остается полуостровом при определенном масштабировании, соединяясь с остальной частью России примерно там же, где и на 2000-рублевке.

Как шутливо замечают сахалинцы, возможно, такое происходит из-за нежелания властей строить мост на материк. На изображениях то и дело Сахалин показывают полуостровом, легче будет доказать, что в строительстве нет нужды.

Вольное обращение с Сахалином на картах в последнее время уже становилось предметом сообщений в СМИ и обсуждений в социальных сетях. В августе с Яндекс.Карт остров на некоторое время вовсе исчез.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк запретил украинским банкам проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов, расположенных на оккупированной территории Украины.