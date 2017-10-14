Тренер норвежской команды вышел к своим футболистам почти голым только чтобы они победили

Главный тренер норвежского клуба "Волеренга" Ронни Дейла вышел перед игрой к своим подопечным почти голым, передает ТСН. Это произошло перед игрой во внутреннем первенстве - наставник решил таким образом показать, что его команда не должна бояться выставить себя дураками. На такой шаг Дейла пошел после того, как его команда не сумела одержать ни одной победы в последних 7 матчах чемпионата.

Читайте такжеПроверьте мой бра: фанат пришел на футбол в бюстгальтере (фото)"Наверное, много кто уже видел меня без одежды. Но мы должны веселиться со всей серьезностью. Я не могу делать это постоянно, иначе эффект сюрприза пропадет", - сказал тренер.

Интересен тот факт, что этот поступок в итоге принес свой результат - "Волеренга" победила своего соперника со счетом 2:1. После матча комментарий относительно этой выходки в исполнении главного тренера дал один из игроков команды, полузащитник Герман Штенгель.

"Не могу сказать, что это было красиво, но это помогло. Он пытался сказать, что мы не должны бояться выставить себя дураками. В том числе на поле. Мы хорошие футболисты и со всем можем справиться", - отметил футболист.

Это уже не первый такой случай, когда Дейла снимает с себя одежду - в 2009 году он аналогичным методом пытался достучаться до игроков "Стремготсета", которые находились на грани вылета с первенства.