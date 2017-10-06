В Амстердаме обремененная вниманием студентка делает фото с уличными "поклонниками" и выкладывает в сеть

В конце августа 20-летняя студентка из Амстердама Ноа Янсма завела инстаграм @dearcatcallers: в нем она стала публиковать фото, сделанные совместно с незнакомцами. Эти мужчины приставали к ней на улицах города, отпускали в ее адрес неприличные шутки и допускали сексистские высказывания.

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По словам Нои, от подобных действий мужчин она всегда была не в восторге, но в то же время не знала, как себя вести в таких ситуациях. «Женщины часто не понимают, как реагировать на сексистские комментарии мужчин. Иногда я показывала им средний палец в ответ, но в итоге чувствовала себя глупо. И я решила сделать что-то, что даст мне над ними власть», — говорит девушка.

Каждый раз, когда к ней начинал приставать незнакомец, она просила его о совместном фото, а затем публиковала снимок в своем инстаграме. В подписях к некоторым фотографиям Ноа также рассказывает, что именно ей сказал герой снимка. Таким образом, отмечает девушка, она пытается выставить поведение незнакомцев на всеобщее обозрение и привлечь внимание к проблеме объективации женщин.