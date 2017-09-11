Звезда сериала "Клиника" узнал, что "работает" компьютерным мастером в Украине

Актер Зак Брафф, известный по роли Джей Ди в сериале «Клиника», опубликовал в Twitter объявление украинского компьютерного мастера, который вместо своей фотографии использовал снимок Браффа.

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Apparently in Russia I do computer repair. pic.twitter.com/aA70rKRl8Q — Zach Braff (@zachbraff) September 11, 2017

«Судя по всему, в России (здесь, видимо, Брафф ошибся, поскольку в объявлении указаны украинские номера, - ред.) я занимаюсь ремонтом компьютеров», — написал актер.

Впрочем, это далеко не единичный случай - многие российские и украинские компьютерные мастера используют в своей рекламе фотографии известных актеров.

Ранее звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с работниками росСМИ из-за "политических соображений".