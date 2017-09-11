Звезда сериала "Клиника" узнал, что "работает" компьютерным мастером в Украине

16:18, 11 сентября 2017
Курьёзы
35

Актер Зак Брафф нашел объявление компьютерного мастера из Украины и свою фотографию на нем.

Зак Брафф опубликовал объявление со своей фотографией / independent.co.uk

Актер Зак Брафф, известный по роли Джей Ди в сериале «Клиника», опубликовал в Twitter объявление украинского компьютерного мастера, который вместо своей фотографии использовал снимок Браффа. 

Читайте такжеГрустный Кейдж в казахском национальном костюме стал героем фотожаб

«Судя по всему, в России (здесь, видимо, Брафф ошибся, поскольку в объявлении указаны украинские номера, - ред.) я занимаюсь ремонтом компьютеров», — написал актер.

Впрочем, это далеко не единичный случай - многие российские и украинские компьютерные мастера используют в своей рекламе фотографии известных актеров. 

Ранее звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с работниками росСМИ из-за "политических соображений".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Звезда сериала Клиника#Зак Брафф компьютерный мастер#Брафф чинит компьютеры в Украине