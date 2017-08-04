"Баржа Гройсмана": херсонские арбузы показали после долгого путешествия (фото, видео)

В Переяславе-Хмельницком начинают разгружать баржу с арбузами, прибывшую из Херсонщины.

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Журналисты ТСН увидели, как тент, которым был накрыт груз, открыли. Там ящики с ягодами, на первый осмотр, были целыми и невредимыми. Хотя на протяжении всего путешествия звучали многочисленные предположения, что арбузы путешествия не выдержат.

За путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман, вся страна следила в интернете. Всю неделю пользователи соцсетей шутили, создавали фотожабы. Баржи даже завели собственный Twitter.