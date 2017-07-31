Нидерландские железные дороги в обращениях к пассажирам перестанут обращать внимание на их пол

Нидерландская национальная железнодорожная компания (Nederlandse Spoorwegen или NS) приняла решение об изменении текста обращения к пассажирам на гендерно нейтральное, передает kommersant.ru. Теперь вместо «дамы и господа» объявления в поездах и на станциях будут начинаться со слов «уважаемые пассажиры». Глава NS Роджер ван Бокстел заявил, что нововведение появится на всех железнодорожных станциях страны к концу текущего года.

Читайте такжеВ Нидерландах активисты "оккупировали" село Крым накануне референдума по ассоциации Украина-ЕС (видео)«Это небольшое, но логичное изменение. Почему мы не может обращаться к людям, называя их теми, кем они нам приходятся, то есть “уважаемыми пассажирами”, - приводятся слова ван Бокстела в пресс-релизе компании.- Наш персонал хочет, чтобы все ощущали наше гостеприимство. А еще мы понимаем, что выражение “леди и джентльмены” немного формальное и устаревшее».

Из сообщения NS также следует, что одним из вариантов изменения обращения было отдельное упоминание «геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, людей со свободными взглядами, интерсексуалы и асексуалы». Однако такое обращение было сочтено очень длинным и от него в итоге решили отказаться.