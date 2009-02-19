Черновецкий придумал налог на кондиционеры, салюты и холостяков

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует за счет введения новых коммунальных сборов и деятельности коммунальных предприятий вовлечь в теневой бюджет Киева от 30 до 40 млрд. грн.

Это в два раза превышает сумму, заложенную в официальном проекте городского бюджета на 2009 год, пишет еженедельник «Комментарии».

В частности, мэрия намерена взимать сборы за спутниковые тарелки и кондиционеры. Владельцев спутниковых антенн обяжут платить по 50 грн. в месяц после подписания специального договора с отделами районных администраций благоустройства. Для владельцев кондиционеров собираются установить сбор в размере 24,5 коп. за каждую потребленную кВт/час. Следовательно, их расходы на электроэнергию удвоятся, за счет чего мэр планирует заработать до конца года дополнительные 1 млрд. грн.

Больше других не повезет мобильным операторам. По информации «Комментариев», Киевская администрация уже приступила к созданию коммунального предприятия, с которым все мобильные компании, - владельцы вышек-ретрансляторов мобильной связи за месяц обязаны перезаключить договоры аренды на такие вышки. По предварительным расчетам КГГА, каждая из таких вышек обойдется мобильному оператору почти в 100 долл. в месяц, в результате чего в теневой бюджет Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ удастся привлечь до 20 млн. грн.

Также в ближайшем будущем планируется обложить налогом салюты. По словам начальника Главного управления чрезвычайных ситуаций Виталия ПШЕНИЧНОГО, запускать фейерверки можно будет только соспециально оборудованных площадок и за небольшую плату, которую утвердит Киевсовет. Специальная комиссия Киевсовета уже изучила десять районов, предварительно определив 79 мест для любителей пиротехники. Параллельно комиссия разрабатывает систему штрафов для нарушителей порядка.

Также, по информации «Комментариев», столичный мэр хочет создать КП под условным названием «Два обручальных кольца», которое объединит всех фотографов и операторов, работающих на свадьбах. Их услуги будут обязательными для всех молодоженов по тарифам, установленным Киевсоветом. В прейскуранте оригинальных и дорогих предложений в рамках деятельности свадебного КП - аренда городских автомобилей, которые остались после известного аукциона в автопарке КГГА, а также возможность сфотографироваться с мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. В стоимость этой услуги будет входить также подарочный диск шлягеров 80-х годов в исполнении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Не забудет город и о холостяках. Так, по информации еженедельника, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет не только возобновить этот вид налогообложения, но и принудить холостяков заплатить недоимку за последние три года (максимальный срок взыскания неуплаченных налогов). Налог на холостяков планируется сделать дополнением к коммунальному налогу. Сейчас все работодатели Киева платят коммунальный налог в размере 3% от фонда оплаты труда. Если же на предприятии работает холостяк, то этот налог повышается до 6%.

«Перечень инициатив городского мэра неисчерпаем. Большинство своих операций он намерен проводить через коммунальные предприятия - неформальные институты теневого бюджета», - отметил член бюджетной комиссии Киевсовета Сергей МЕЛЬНИК. По его словам, в ближайшее время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует создать еще и целую сеть коммунальных фаст-фудов, СТО и автомоек.