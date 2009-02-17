Фельдман выкупит «Портрет сына Юрия»

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН подарит картину великого художника украинского происхождения Ильи Репина одному из харьковских музеев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Знаменитый художник родился в городе Чугуев Харьковской области и является одним из всемирно известных харьковчан. Мы хотим вернуть Харькову часть его истории и культуры». – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, в настоящее время вопрос о покупке у частного коллекционера одной из картин И.Репина уже практически решен. «Это уникальное произведение не только с исторической и художественной точки зрения, но и с эмоциональной. Мы безвозмездно передадим ее одному из харьковских музеев», - отметил депутат.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что в условиях экономического кризиса частный бизнес, благотворители и меценаты должны не только продемонстрировать всему обществу, что гуманитарные приоритеты не утратили свою актуальность, но и сделать все возможное, чтобы возвращать в страну ее историческое и культурное наследие.

По неофициальной информации, А.ФЕЛЬДМАН намерен передать Харькову картину И.Репина «Портрет сына Юрия», написанную в 1906 году. Стоимость произведения экспертами антикварного рынка оценивается в несколько сотен тысяч долларов.