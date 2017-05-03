В Харькове набор для алкоголя напугал копов, которые перепутали его с боеприпасами (фото, видео)

В Харькове полицейские во время патрулирования заметили деревянный ящик, внешне похожий на армейский, в которых хранят боеприпасы. Патруль сразу вызвал взрывотехников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

«Место находки огородили и вызвали следственно-оперативную группу Московского отдела полиции, а также взрывотехники ГУНП», - говорится в сообщении.

Однако, как выяснили эксперты, в деревянном ящике находились декоративные бутылка и стаканы, выполненные из фарфора в виде боеприпасов.

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«Предметы изъяты. Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета, проверка продолжается», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в окно аптеки бросили гранату. Согласно сообщению, инцидент произошел утром на улице Салтовское шоссе. Злоумышленник повредили окно аптеки, однако никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли детонатор от гранаты РГД-5.