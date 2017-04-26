Премьер Британии оговорилась и призвала к борьбе с "туризмом" (видео)
10:36, 26 апреля 2017Курьёзы
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Британия, по словам Мэй, намерена вести борьбу с "туризмом".
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом".
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"Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма", - заявила она.
Видимо, премьер-министр Британии имела в виду "терроризм", однако не заметила собственной оговорки.
Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W— Adam Bienkov (@AdamBienkov) April 25, 2017
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал пророссийских боевиков на Донбассе представителями "лаосской" вместо "Луганской народной республики".
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