Премьер Британии оговорилась и призвала к борьбе с "туризмом" (видео)

10:36, 26 апреля 2017
Курьёзы
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Британия, по словам Мэй, намерена вести борьбу с "туризмом".

Тереза Мэй / REUTERS

Премьер Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом". 

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​"Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма", - заявила она.

Видимо, премьер-министр Британии имела в виду "терроризм", однако не заметила собственной оговорки.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал пророссийских боевиков на Донбассе представителями "лаосской" вместо "Луганской народной республики".

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Теги: #Тереза Мэй#борьба с туризмом#оговорка Мэй