"Прошу не молиться за упокой моей души": в Луцке мужчина нашел свое фото на стенде Героев Небесной сотни

В Луцке житель города Радивилов Ривненской области Виталий Смолинский нашел свою фотографию на стенде Героев Небесной сотни, установленном в 2014 году. Как сообщил Смолинский в социальной сети «Вконтакте», его фото, которое ошибочно было размещено на стенде вместо фотографии Героя Небесной сотни, жителя села Фурманка Уманского района Черкасской области Виталия Смоленского, увидели друзья.

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«Прошу не молиться за упокой моей души. Я еще хочу жить ради своей семьи. Луцких чиновников прошу сделать все возможное, чтобы его там не было», - написал Смолинский.

Во вторник фото мужчины со стенда сняли.

«Спасибо всем людям, которые среагировали на мою просьбу. Мне очень приятно, что мое фото уже снято со стелы. (Об этом информировали журналисты из Луцка). У родных Виталия Смоленского прошу прощения, что не по собственной воле мое фото занимало место на стеле героев», - сообщил Смолинский на странице во "ВКонтакте".

Напомним, 29-летний Виталий Смоленский (родился 5 октября 1984 года) жил и работал в Киеве. Погиб во время боев на киевском Майдане Независимости 20 февраля 2014 года). Похоронен в родном селе Фурманка. У погибшего осталось двое малолетних сыновей.

В то же время, как пишут ривненские СМИ, Смолинский, фото которого ошибочно разместили на стенде в Луцке, не был ни на Евромайдане, ни в АТО. Он также не проходил службу в Вооруженных силах Украины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью Луцкого горсовета Елена Макарова, изготовлением луцкого фотостенда занималось ООО «Фактория».

По ее словам, сначала по инициативе общественности после событий на Евромайдане, в апреле 2014 года был изготовлен тканевый баннер, а уже к первой годовщине Революции Достоинства было принято решение об установлении фотостенда, который состоит из двух частей. На одной изображены Герои Небесной сотни, на другой – погибшие в АТО земляки.

«Что касается последних, то это наши ребята, мы их всех знаем. За изготовление других фото отвечала «Фактория». Оснований сверять данные не было», - отметила Макарова.

По ее словам, сегодня до конца дня фотография будет заменена.