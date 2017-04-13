В АП рассказали, когда выберут проект мемориала Героям Небесной сотни

Проект Национального мемориального комплекса Героям Небесной сотни – Музей Революции Достоинства будет определен к четвертой годовщине празднования Дня Свободы и Достоинства – 21 ноября на открытом конкурсе. Об этом во время брифинга по итогам заседания оргкомитета по вопросам развития мемориала заявил первый заместитель Главы Администрации Президента Виталий Ковальчук.

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По его словам, оргкомитет по вопросам развития мемориала на сегодняшнем заседании установил дату, до которой должен быть определен проект, по которому будет построен Мемориал и Музей.

“В ноябре этого года, ко Дню Свободы и Достоинства 21 ноября, по итогам международного открытого конкурса и общественного обсуждения, должен быть определен проект, по которому будет построен Мемориал и Музей”, – отметил Виталий Ковальчук.

Первый заместитель Главы АПУ напомнил, что ранее по представлению Президента Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности”, что сделало возможным сооружение мемориала в столице.

“Согласно закону, мы смогли передать земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни под сооружение мемориала. Он будет расположен по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 3-5. Однако целостный комплекс также должен включать саму Аллею Героев Небесной Сотни от Крещатика вверх и место памяти, обустроенное общиной – там, где ныне Крест, часовня и портреты Героев”, – отметил Ковальчук.

Он также отметил, что проект мемориально-музейного комплекса будет определен по результатам открытого конкурса и с учетом пожеланий общественности. Виталий Ковальчук спрогнозировал, что все необходимые для проведения конкурса документы будут приняты Кабмином до конца мая.

Как известно, организационный комитет по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства был создан согласно Указу Президента Украины от 4 апреля. Сопредседателем оргкомитета назначен Первый Заместитель Главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук. Также сопредседателем назначен первый вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива. В состав оргкомитета вошли представители семей Героев Небесной Сотни – Владимир Бондарчук, Игорь Гурик, Юлия Цепун и Тамара Швец, от раненых участников Революции Достоинства – Павел Сидоренко, а также представители творческих союзов и органов исполнительной власти.