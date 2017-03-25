Трамп во время телефонного разговора перепутал Туска с Юнкером

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора перепутал двух высокопоставленных чиновников Европейского Союза - главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и главу Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщает The Guardian.

"Трамп говорил с господином Туском и перепутал нас", - сказал Юнкер.

"Что касается международной политики. Все дело в деталях", - добавил он.

Однако сам Трамп в интервью изданиям The Times и Bild на этой неделе заявил, что он говорил с "главой Европейского Союза" и на уточняющий вопрос журналиста подтвердил, что он говорил с Юнкером.

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В интервью Financial Times Юнкер выразил свое беспокойство по поводу поддержки Трампом выхода Великобритании из ЕС. По мнению председателя ЕК, американский президент не знаком в достаточной степени с историей Европы.

Кроме того, Юнкер рассказал, что во время своего последнего визита в Брюссель он сообщал вице-президенту США Майку Пенсу, какие последствия может повлечь распад ЕС.

"Не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадется, в западной части Балкан начнется новая война", — сказал Юнкер, обращаясь к Пенсу.

Ранее сообщалось, что республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения Трампа, которая отменяла введенную систему Obamacare.