Российские пропагандисты из RT "по-новому" взялись за фейки

Телеканал Russia Today (RT) запустил проект Fakecheck, призванный разоблачать лживые новости.

Об этом пишет "Сноб".

Пока в проекте опубликовали шесть историй. Четыре из них посвящены в Сирии и якобы несправедливой критике сирийского президента Башара Асада, две другие — якобы несправедливой критике президента США Дональда Трампа. В большинстве историй Russia Today строит разоблачение на одном источнике.

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Russia Today — российский иновещательный телеканал, финансируемый Кремлем. В ноябре Европарламент принял резолюцию о противодействии российской пропаганде, в которой основными угрозами признали RT и информационное агентство Sputnik, тоже финансируемое Кремлем.