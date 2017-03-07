В Алматы енот тайком пробрался в квартиру, "помыл" посуду и скрылся (видео)

Алматинская семья обнаружила на своей кухне в раковине, до верху наполненной грязной посудой, енота. Об этом пишет местный портал "Tengrinews", а видеозапись появилась в YouTube.

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Енот-полоскун - животное не столь типичное для этих мест. Как пушистый зверь оказался в доме - неизвестно. На минутном ролике можно заметить, что енот очень занят - он увлеченно перемывает тарелки и чашки под струей воды. Впрочем, некоторые оказываются разбитыми.



Как видно на видео, после попытки хозяйки вступить в контакт с незваным гостем, он нехотя попытался сбежать. Удалось ли зверьку скрыться - не уточняется.