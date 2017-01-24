В Бельгии владелец автомойки пытался остановить грабителей сногсшибательным тараном их авто (видео)
20:42, 24 января 2017Курьёзы
1663 1
Преступники таки смогли скрыться.
Инцидент попал на камеры наблюдения / скриншот
Это уже седьмой раз за год, пояснил мужчина, преступники позарилися на его кассу, пишет ТСН.
Читайте такжеШтраф за парковку: в Китае дворник заблокировал внедорожник 40 мусорными баками (видео)
Поэтому его терпение лопнуло и останавливать безнаказанных грабителей решил собственноручно.
Инцидент попал на камеры наблюдения. Трюк не помог. Преступники смогли скрыться. Зато владелец автомойки стал звездой.
В Бельгии владелец автомойки пытался остановить грабителей сногсшибательным тараном их авто
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter