В Бельгии владелец автомойки пытался остановить грабителей сногсшибательным тараном их авто (видео)

Это уже седьмой раз за год, пояснил мужчина, преступники позарилися на его кассу, пишет ТСН.

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Поэтому его терпение лопнуло и останавливать безнаказанных грабителей решил собственноручно.

Инцидент попал на камеры наблюдения. Трюк не помог. Преступники смогли скрыться. Зато владелец автомойки стал звездой.