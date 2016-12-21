Словенские чиновники обиделись на хорватских дипломатов из-за конфет

Посольство Хорватии в Словении решило разослать сотрудникам министерства иностранных дел Словении, в канцелярию премьера Миро Церара и президента Борута Пахора коробки шоколадных конфет под названием "Привет из Хорватии", передает Европейская правда.

В словенском правительстве расценили этот жест как "неприемлемую провокацию", поскольку на коробке конфет была изображена карта Хорватии, на которой территория Хорватии включает в себя спорные со Словенией территории.

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На рисунке, изображенном на коробке конфет, граница Хорватии обозначена на середине Пиранского залива.

Как известно, именно Пиранский залив является объектом территориальных споров между Словенией и Хорватией, что привело к блокированию Словенией вступления Хорватии в ЕС.

Стоит также добавить, что обе страны решают дело о делимитации границы в Международном арбитражном суде.

В ответ на такие действия хорватской стороны, словенские власти вернули конфеты посольству Хорватии в пакетах "Я чувствую Словению".

Впрочем, МИД Словении решило не отправлять официальную дипломатическую ноту в Хорватию, чтобы избежать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Швеции русские дипломаты "аннексировали" дом.