Необычное признание с участием полиции набирает миллионы просмотров в сети (видео)

21:06, 13 декабря 2016
Курьёзы
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Американец попросил правоохранителей помочь ему разыграть девушку. Мужчина признался любимой, что его разыскивают и вот-вот задержат копы. 

Необычное признание с участием полиции набирает миллионы просмотров в сети /

Об этом сообщает ТСН.

Полицейские подыграли настолько удачно, что невеста поверила - и даже пыталась защитить любимого. 

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Вдруг он достал кольцо, женщина начала плакать и обнимать избранника.

Необычное признание с участием полиции набрало более 10 миллионов просмотров в сети.

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Теги: #полиция#США#видео