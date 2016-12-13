Необычное признание с участием полиции набирает миллионы просмотров в сети (видео)
21:06, 13 декабря 2016Курьёзы
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Американец попросил правоохранителей помочь ему разыграть девушку. Мужчина признался любимой, что его разыскивают и вот-вот задержат копы.
Американец попросил полицию помочь ему сделать предложение / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Полицейские подыграли настолько удачно, что невеста поверила - и даже пыталась защитить любимого.
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Вдруг он достал кольцо, женщина начала плакать и обнимать избранника.
Необычное признание с участием полиции набрало более 10 миллионов просмотров в сети.
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