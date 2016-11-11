Столичные Позняки "готовят" к снегопадам на выходных – косят траву (фото)

На Позняках коммунальщики косят траву в середине ноября. Соответствующее фото очевидцы опубликовали в группе "Позняки - Осокорки - Харьковский" в Facebook.

Читайте такжеГСЧС и "Укравтодор" готовы к ликвидации последствий снегопада

"Косить траву в ноябре: где логика?" - говорится в сообщении.

Напомним, в это воскресенье синоптики обещают в Киеве снегопад и температуру -4°...+1°. Из-за ухудшения погодных условий грузовому транспорту запретят въезжать в город. "Киевавтодор" уже собирается убирать снег с дорог столицы и просит водителей не выезжать в город на частном транспорте.