"Брокколи и картошка от стресса": в сети набирает обороты флешмоб, высмеивающий стереотипы курильщиков

Об этом пишет портал BuzzFeed.

Пользователи соцсетей делятся снимками, на которых имитируют курение, используя подручные предметы. Так, в «сигареты» превратились бананы, брокколи, одноразовые вилки, ватные палочки и губная гармошка.

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Под фотографиями пользователи размещают подпись: «Я знаю, что это вредная привычка, но она помогает мне успокоиться».

Флешмоб инициировал пользователь Twitter под ником gossipgrill, чей пост уже набрал 15 тыс. ретвитов и более 34 тыс. лайков.