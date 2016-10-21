"Брокколи и картошка от стресса": в сети набирает обороты флешмоб, высмеивающий стереотипы курильщиков
17:07, 21 октября 2016Курьёзы
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Пользователи социальных сетей запустили флешмоб, который высмеивает оправдание курильщиков о снятии с помощью сигарет стресса.
Блогеры превратили брокколи и картошку в сигареты / Twitter
Об этом пишет портал BuzzFeed.
Пользователи соцсетей делятся снимками, на которых имитируют курение, используя подручные предметы. Так, в «сигареты» превратились бананы, брокколи, одноразовые вилки, ватные палочки и губная гармошка.
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Под фотографиями пользователи размещают подпись: «Я знаю, что это вредная привычка, но она помогает мне успокоиться».
Флешмоб инициировал пользователь Twitter под ником gossipgrill, чей пост уже набрал 15 тыс. ретвитов и более 34 тыс. лайков.
Фото: Twitter
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