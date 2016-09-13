"Загнали автомобиль в дыру": в сети появилось видео "фантастической" аварии на побережье Крыма

В сети появилось видео "фантастической аварии" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму.

Автомобиль с российскими номерами буквально застрял в "дыре" в урочище Большой Атлеш.

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Видео уже набрало более 3 тысяч просмотров в Facebook.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что это вовсе не авария, а коммерчсеский ход для привлечения внимания туристов.

"Загнали в дыру авто... для привлечения туристов", - написал один из них.