"Загнали автомобиль в дыру": в сети появилось видео "фантастической" аварии на побережье Крыма
16:17, 13 сентября 2016Курьёзы
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В оккупированном Крыму в урочище Большой Атлеш произошла "фантастическая авария".
Видео уже набрало более 3 тысяч просмотров в Facebook / скриншот
В сети появилось видео "фантастической аварии" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму.
Автомобиль с российскими номерами буквально застрял в "дыре" в урочище Большой Атлеш.
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Видео уже набрало более 3 тысяч просмотров в Facebook.
Некоторые пользователи соцсети предположили, что это вовсе не авария, а коммерчсеский ход для привлечения внимания туристов.
"Загнали в дыру авто... для привлечения туристов", - написал один из них.
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