Тортами по российской оппозиции: новой жертвой стал Навальный

Об этом сообщил в своем Instagram сам оппозиционер.

"Только что у входа в наш офисный центр какие-то клоуны зафигачили в меня два торта и разбежались в рассыпную. Надо было видеть как я шел до офиса и поднимался в лифте и какие были лица у тех, кто меня встречал. Зато все в ФБК теперь хотят делать со мной селфи", - написал он.

По словам Навального, "такие у этой власти высокие рейтинги и такая мощная поддержка, что единственным возражением на претензии оппозиции Путин с Медведевым видят только метание тортов".

Напомним, вечером 9 февраля в Москве нападение с тортом было совершено на лидера оппозиционной партии ПАРНАС, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Нападавший назвал Касьянова "американским агентом" и "позором России", при этом с ним в ресторан, где ужинал Касьянов, прибыло еще около десятка-двух чеченцев, которые после инцидента разъехались на нескольких дорогих автомобилях.

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ПАРНАС считает нападение инспирированным со стороны одиозного главы Чечни Рамзана Кадырова, а также свидетельством слежки за своим лидером. Сам же он тогда оставил под публикацией, рассказывающей об инциденте с Касьяновым и тортом, следующий комментарий: ")))) опять я))))!!?".

Также чеченский лидер выложил фотографию, где он изображен с вымазанным тортом певцом Николаем Басковым. По словам Кадырова, Басков "бегает и просит повторения банкета".

До этого, 1 февраля Кадыров опубликовал в своем Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии чеченского лидера.

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