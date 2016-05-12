Замена Шокину: как отреагировали соцсети на Луценко-генпрокурора

Сегодня Верховная Рада отдала 264 голоса в поддержку председателя фракции БПП Юрия Луценко в качестве нового генпрокурора. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это назначение. Много говорилось и о чрезвычайной оперативности назначения, об отсутствии юридического образования, да и вообще о биографии нового руководителя ГПУ.

Напомним, сегодня после полудня Рада поддержала изменения в законодательство, позволяющие занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования, а также регламентирующие реформу Генпрокуратуры.

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Председатель ВР подписал эти изменения около 13:20, а уже в 14:10 стало известно, что их поддержал и Порошенко.

В 15:30 президент передал предложение о назначении Луценко руководителем ГПУ. Тогда же напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" с законопроектом под Луценко-генпрокурора.

Уже в 18:15 состоялось голосование, которым Рада с первой попытки утвердила Юрия Луценко на посту.