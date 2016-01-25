Восьмерых египтян, которые трижды переклеивали бороду на маске Тутанхамона, отдали под суд

Египтян обвиняют в «преступной небрежности»: по мнению прокуратуры, своими действиями они нанесли значительные повреждения исторической реликвии.

Инцидент произошел в августе 2014 года: во время ремонтных работ в Каирском музее электрики, снимая стекло с витрины, случайно задели маску Тутанхамона, в результате чего у нее отвалилась борода. Сотрудники музея попытались скрыть произошедшее, прикрепив отломившуюся деталь обратно эпоксидным клеем. Результат оказался неудовлетворительным, и после этого они трижды переклеивали бороду, пишет Lenta.ru.

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В итоге следы любительской реставрации были обнаружены. Лишь в октябре 2015 года к работе приступили профессиональные реставраторы из Египта и Германии. Операция на маске фараона длилась два месяца. В результате следы эпоксидного клея были удалены, а бороду прикрепили с использованием пчелиного воска.