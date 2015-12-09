Российские модельеры не могут шить антитурецкие футболки из-за нехватки турецкой ткани

Российский модельер Екатерина Добрякова заявила, что из-за задержек с поставкой тканей пока не может начать выпускать футболки с антитурецкой тематикой.

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Об этом она сказала в комментарии изданию "Русские новости".

"Если к нам наконец придёт фура с турецкой тканью, мы обязательно выпустим коллекцию одежды с антитурецкой тематикой. Фуры встали. У поставщиков паника, потому что машины с тканью не пропускают через границу", - рассказала Добрякова.

Дизайнер Александр Конасов, который также планирует выпуск футболок с антитурецкой тематикой, подтвердил, что Турция является монополистом на рынке ткани в России. Он заверил, что одежда с антитурецкими принтами будет производиться из российской ткани.

"У нас будут несколько принтов и с помидорами, и с надписями "не еду", и тому подобное", — рассказал Конасов. Он пообещал начать продажи футболок 15 декабря, но уже сейчас на сайте дизайнера можно найти принты "Не нужен нам берег турецкий, теперь с нами Крым и снежные Сочи. Любимая наша, родная страна!" и "Беги, турок, беги" (на последней изображен президент Турции Реджеп Эрдоган, убегающий от медведя).

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливослышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

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В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.