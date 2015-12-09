Путин лично извинялся перед Эрдоганом за нарушения воздушного пространства - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

По его словам, это происходило, если российские самолеты нарушали воздушное пространство Турции.

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Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.