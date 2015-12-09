Путин лично извинялся перед Эрдоганом за нарушения воздушного пространства - Лавров
14:36, 09 декабря 2015Мир
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Президент РФ Владимир Путин до катастрофы Су-24 лично извинялся перед президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают РИА Новости.
По его словам, это происходило, если российские самолеты нарушали воздушное пространство Турции.
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Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.
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