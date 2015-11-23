Завтра в Латвии появится монета с пятью котами в кровати (фото, видео)

16:30, 23 ноября 2015
Курьёзы
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Это первая монета из «сказочной серии». Сколько всего будет изготовлено видов монет, не уточняется.

Монета с котами / Фото: Latvijas Banka

Банк Латвии выпустит монету с пятью котами.

Она поступит в продажу 24 ноября, передает Медуза.

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Монета достоинством пять евро сделана по мотивам сказки латышского автора Альберта Кроненберга «Пять котов». В сказке рассказыавется про котов по имени Мурис, Нюрис, Инцис, Минцис и Пунцис. 

Это первая монета из «сказочной серии». Сколько всего будет изготовлено видов монет, не уточняется.

Аверс монеты / Фото: Latvijas Banka

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