Завтра в Латвии появится монета с пятью котами в кровати (фото, видео)

Банк Латвии выпустит монету с пятью котами.

Она поступит в продажу 24 ноября, передает Медуза.

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Монета достоинством пять евро сделана по мотивам сказки латышского автора Альберта Кроненберга «Пять котов». В сказке рассказыавется про котов по имени Мурис, Нюрис, Инцис, Минцис и Пунцис.

Это первая монета из «сказочной серии». Сколько всего будет изготовлено видов монет, не уточняется.