Завтра в Латвии появится монета с пятью котами в кровати (фото, видео)
16:30, 23 ноября 2015Курьёзы
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Это первая монета из «сказочной серии». Сколько всего будет изготовлено видов монет, не уточняется.
Монета с котами достоинством в пять евро / Фото: Latvijas Banka
Банк Латвии выпустит монету с пятью котами.
Она поступит в продажу 24 ноября, передает Медуза.
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Монета достоинством пять евро сделана по мотивам сказки латышского автора Альберта Кроненберга «Пять котов». В сказке рассказыавется про котов по имени Мурис, Нюрис, Инцис, Минцис и Пунцис.
Это первая монета из «сказочной серии». Сколько всего будет изготовлено видов монет, не уточняется.
Аверс монеты / Фото: Latvijas Banka
Реверс монеты / Фото: Latvijas Banka
Видео LatvijasBanka
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