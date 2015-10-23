Ввести официальную молитву "О Путине": россияне просят скорее причислить своего президента к лику святых

Активисты организации "Национальный комитет +60", посвященной дням рождения президента РФ Владимира Путина, требуют ускорить причисление главы государства к лику святых.

Об этом "Росбалту" сообщили сами активисты.

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Они заявляют, что к ним постоянно обращаются православные граждане страны с просьбой содействовать канонизации Путина. Ранее "Национальный комитет" уже обращался по этому поводу к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Теперь активисты отправили ему еще одно письмо с предложением ускорить причисление Путина к лику святых.

"И, наконец-то, ввести в процесс богослужения официальную молитву "О Путине"! Последние данные ВЦИОМ четко указывают, что для 90% населения страны президент РФ является опорой и надеждой в земной жизни, а почти 100% православного люда ежедневно молятся о его здоровье и желают видеть его пожизненным руководителем великой России! Не секрет, что титанические силы на благо Родины он получает от бога", — говорят активисты.

Они указывают, что "воцерковленный национальный лидер героически защищает православных на Украине и в Сирии", а также "блистательно вернул отчизне сакральную Корсунь".

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"В грозный час яростной атаки Запада на наши духовные ценности и экономическую мощь государства все патриоты сплотились вокруг Владимира Путина, веря в его удачу и непобедимость", — подчеркивают активисты. "Национальный комитет +60" полагает, что "здоровые силы в РПЦ выполнят духовный наказ российского народа", и уже в 2016 году во всех православных церквях зазвучит молитва "О Путине – спасителе России".

Справка УНИАН. В христианстве (за исключением некоторых протестантских конфессий) святыми становятся после смерти. Стоит также отметить, что человек, которого причисляют к лику святых, является образцом добродетели.