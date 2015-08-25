Китайский моряк научился не моргать в течение часа ради парада в Пекине

Он простоял с открытыми глазами 57 минут и 24 секунды, ни разу не моргнув, передает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.

Как сообщает издание, моряка прозвали Король гляделок. Согласно требованиям, принимающие участие в параде должны уметь не моргать хотя бы 40 секунд. Еще в феврале китаец не мог преодолеть этот минимальный барьер из-за инфекции глаза. Однако он упорно тренировался в течение месяца: стоял не моргая на ветру и на солнце.

Предыдущим рекордсменом был австралиец Фергал Флеминг, которого прозвали Бельмо на глазу. Он мог продержаться, ни разу не моргнув, 40 минут 59 секунд.

В Пекине 3 сентября состоится парад, посвященный 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, на который приглашены лидеры иностранных государств. Планируется, что по площади Тяньаньмэнь торжественным маршем пройдут около 12 тыс. военнослужащих из более чем 10 стран.