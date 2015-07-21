Китайский библиотекарь на суде признался в краже и подделке 143 картин

На протяжении двух лет - вплоть до 2006 года, Сяо Юань, отвечавший за галерею, расположенную в библиотеке академии, воровал полотна и заменял их копиями, которые он сам создавал, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. По его словам, в первый день работы он заметил, что некоторые выставленные в галерее работы - подделки. Впоследствии он с удивлением обнаружил, что и его фальшивки воруют и заменяют на другие копии, причем худшего качества.

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Воровать он прекратил после того, когда полотна перевезли в другую галерею. Полиция узнала о преступлении от коллеги злоумышленника.

Живописец-фальсификатор с 2004 по 2011 год продал на аукционе 125 полотен и выручил за них более 34 млн юаней ($6 млн). На эти деньги он купил квартиру и другие картины. Еще 18 украденных им произведений искусства, по оценкам прокуратуры, стоят более 70 млн юаней ($11 млн). Сяо Юань заявил, что очень сожалеет о содеянном.

Среди украденных работ - полотно художника XVII века Чжу Да, картины Ци Байши и Чжана Дацяня, который тоже занимался подделкой живописи.