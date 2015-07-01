Жителям американского города дали возможность за 5 долларов ударить мэра электрошокером

Об этом сообщает Des Moines Register, пишет Лента.ру.

Для участия в лотерее необходимо купить билет стоимостью пять долларов. Победитель определится 18 июля.

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Продажа лотерейных билетов стала частью кампании, призванной собрать средства для обеспечения общественной безопасности. Как рассказали стражи порядка, деньги пойдут, в частности, на покупку еще одной полицейской машины и радаров скорости.

По словам Андерсона, эта идея пришла ему в голову во время встречи с сотрудниками органов правопорядка, на которой обсуждались вопросы финансирования. «Я сам вызвался», — рассказал мэр.

Андресон отметил, что раньше его никогда не ударяли электрошокером. «Думаю, это будет больно», — признался мэр.

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Как рассказали изданию полицейские, удара электрошокером не стоит бояться. По их мнению, гораздо хуже распыление перечного газа.