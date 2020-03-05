В Австралии газета вышла с дополнительными страницами из-за дефицита туалетной бумаги

Газета оставила восемь страниц пустыми и даже создала на них специальные линии разреза, чтобы куски было удобнее отрывать.

Австралийская газета вышла с дополнительными страницами, чтобы уберечь свою аудиторию от дефицита туалетной бумаги.

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Как сообщает ТСН, в стране кое-где ощущается нехватка этого важного товара на фоне связанной с эпидемией коронавируса паники его быстро раскупают. Поэтому газета оставила восемь страниц пустыми и даже создала на них специальные линии разреза, чтобы куски было удобнее отрывать.

Редактор газеты Мэтт Уильямс рассказал, что издание продалось хорошо: "Это точно не дерьмовый выпуск". "По всему миру мы известны как газета, которая понимает потребности наших читателей. Местные жители остро нуждаются в туалетной бумаге, а мы рады ее предоставить", - подчеркнул Уильямс.

Использовать такую бумагу журналисты посоветовали в случае крайней необходимости. Выпуск стал крайне популярным, впрочем, кое-кто уже предостерег читателей - газетные страницы нельзя смывать в канализацию - они могут ее засорить.

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса французы скупают также туалетную бумагу и детские подгузники. Тем временем, поставщики уверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет.